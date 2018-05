Erste „Ultra“-Schnellladestation für Elektroautos in Wien in Betrieb

Was für Autos mit Verbrennungsmotor der Normalfall ist, geht nun auch beim Strombetrieb - Tanken in wenigen Minuten. Allerdings ist das entsprechende Netz noch nicht sehr dicht: In Wien wurde am Mittwoch die erste „Ultra“-Schnellladestation des Landes eröffnet.

Insgesamt vier Hochleistungsstationen geplant

Das Gemeinschaftsprojekt von Smatrics und Wien Energie soll im Endausbau über vier sogenannte Hochleistungsladestationen (HPC) verfügen. Die E-Zapfhähne am „ Verteilerkreis“ in Wien-Favoriten ermöglichen bis zu 350 Kilowatt Leistung. Kunden können damit innerhalb von fünf Minuten Energie für bis zu 100 Kilometer laden, betonten die Betreiber in einer Aussendung.

Der Standort wird im Rahmen des europäischen Förderprojekts ultra-E errichtet bzw. betrieben. Angewendet wird der Stecker-Standard CCS.

„Neben dem rasch voranschreitenden Ausbau des flächendeckenden, öffentlichen Ladenetzes in Wien, ist diese Ultra-Schnellladestation ein weiterer wichtiger Schritt für die Elektromobilität in unserer Stadt“, sagte die für Umwelt und Stadtwerke zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) über den Stromtankstellen-Neuzugang.