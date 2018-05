Erster Europa-Roadtrip eines Tesla Model 3 endet mit "Autopilot-Crash"

Außerdem müsse der Fahrer im Autopilot-Modus ständig aufmerksam hinter dem Steuer sitzen und jederzeit eingreifen können, so der Elektroautohersteller. Bleibt also abzuwarten, was die Log-Daten aus dem Fahrzeug sagen.

Erinnerung an anderen Autopilot-Crash

Sollte sich der Unfall tatsächlich so zugetragen haben, wie You You es beschreibt, erinnert der Hergang frappant an den Tesla-Crash vor einigen Wochen in Kalifornien, bei dem der Fahrer ums Leben gekommen ist.