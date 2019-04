„Es ist cool in einem Unternehmen zu arbeiten, das jeder kennt“

Die ersten beiden Jahre verbringen die Auszubildenden gemeinsam in der Lehrwerkstatt, anschließend werden diese ihren künftigen Arbeitsstätten zugewiesen. Die Auswahl der Abteilungen erfolgt auf Basis individueller Befragungen der Lehrlinge. „Ich wollte unbedingt draußen arbeiten und nicht den ganzen Tag vor dem Computer hocken, deswegen freut es mich, dass ich bald bei einem Siemens Projekt mit der OMV eingesetzt werde“, sagt Corina. Der Unterricht in der Berufsschule findet geblockt über sechs Wochen pro Halbjahr statt.

Frauenanteil legt zu

Neben den garantierten Arbeitsplätzen versucht Siemens, die Lehrlinge mit weiteren Anreizen zu sich zu holen. So bekommen Lehrlinge, zusätzlich zu Weihnachts- und Feiertagen, alle Fenstertage frei und können unter anderem die Weiterbildungs- und Mitarbeiter-Aktienprogramme nutzen. Auch Auslandsaufenthalte über das Erasmus-Programm sowie Wintersportwochen werden angeboten. „Das sind Sachen, die es nicht in jeder Firma gibt“, sagt Corina. „Es ist außerdem cool, in einer Firma zu arbeiten, die jeder kennt.“

Als Frauen seien Corina und Lena derzeit noch „deutlich“ in der Minderheit, der Anteil steige laut Siemens jedoch. Im Transformatorenwerk Weiz haben 2017 erstmals mehr Frauen als Männer eine Lehre begonnen (8 zu 6). Große Hoffnungen setzt man bei Siemens auch auf die Lehre für Maturanten. So können sich AHS-Maturanten in Oberösterreich im Zuge einer sogenannten Dualen Akademie der Wirtschaftskammer in zweieinhalb Jahren zum Automatisierungstechniker ausbilden lassen. Während der Fachausbildung ist man bereits bei einem Unternehmen beschäftigt. An der FH St. Pölten beginnt zudem dieses Jahr das duale Studium, bei dem man innerhalb von dreieinhalb Jahren gleich zwei Abschlüsse absolviert. Neben dem Studium an der FH St. Pölten, bei dem man den Bachelor in Smart Engineering erhält, macht man eine Lehre in Elektrotechnik bei Siemens in Wien.

