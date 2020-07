EURO-Übertragungen: Tausende Kilometer Kabel

Alle Kamerabilder der UEFA und der nationalen Übertragungs-Wägen werden im Stadion ans lokale Übertragungscenter geführt. Das lokale Center übergibt bis zu 29 Bildsignale und 116 Audiosignale an VIDI, die die Weiterleitung zum IBC in Warschau übernimmt. Im IBC werden die Videosignale an die Fernsehanstalten weitergeschalten.

Für die Übertragung vom Stadion ins IBC stehen der VIDI je 2 permanente Glasfasern und 4 schaltbare Glasfasern pro Stadion zur Verfügung. Diese Glasfasern werden von den jeweiligen lokalen Telefongesellschaften (Polen und Ukraine) am jeweiligen Spieltag durchgeschalten. Je die Hälfte der Glasfasern laufen über vollkommen getrennte Wege und dürfen vom Stadion bis zu IBC nie den gleichen Ort durchlaufen. Das soll der Ausfallsicherheit diesen, falls einer der Wege unerwartet unterbrochen wird. Zur Sicherheit gegen Stromausfälle wird darüber hinaus jedes Stadion am Spieltag von mehreren Dieselgeneratoren versorgt.