Experten entdecken LinkedIn-Spionin mit KI-generiertem Gesicht

Das Business-Netzwerk LinkedIn ist zum beliebten Spielfeld von Geheimdiensten geworden. Ein gerade entdecktes Fake-Profil zeigt, wie so etwas laufen kann, berichtet Associated Press. Das Profil einer Frau namens Katie Jones wurde als Deckmantel für Spionage entlarvt. Der Betreiber des Profils hat offenbar ein Profilfoto verwendet, dass durch ein Generative Adversarial Network (GAN - eine Art künstlicher Intelligenz) erstellt worden ist, sind Experten überzeugt.

Hochrangige Freunde

"Ich bin überzeugt davon, dass das ein Fake-Gesicht ist", sagt etwa Mario Klingemann, ein deutscher Künstler, der seit vielen Jahren mit künstlich erstellten Porträts arbeitet. "Es hat all die Anzeichen dafür." Jones Profil hatte es geschafft, sich auf LinkedIn mit maßgeblichen Playern in der US-Politik zu vernetzen. Zu ihren Bekanntschaften zählten u.a. hochrangige Beamte, Mitglieder von Think-Tanks oder aufstrebenden Anwärtern für Topjobs in Regulierungsgremien.