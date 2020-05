Fabberlounge: "Wir kopieren die Wirklichkeit"

Was ich in meiner bisherigen Zeit als 3D-Fotograf herausgefunden habe: Wichtig ist, dass die Leute authentisch sind, also so dastehen oder sitzen, wie sie in Wirklichkeit sind. Das versuche ich beim Shooting herauszuholen. Das macht sehr viel aus. Man soll die Leute so in Szene setzen, dass sie sich selbst wiedererkennen. Dazu gehört etwa die Reproduktion der typischen Hand- und Körperhaltung. Das ist auch das, was Spaß macht, das Interagieren mit dem Kunden.

Was sollte man beim Shooting anziehen, was gibt es zu beachten?

Zieh das an, womit du dich am wohlsten fühlst. Bei 3D-Figuren schauen bunte Materialen und wallende Stoffe, Mützen und Schals, besonders beeindruckend aus. Texturen sind immer gut. Man kann auch Einfarbiges und Schwarz digitalisieren, aber das ergibt ein höheres Bildrauschen und damit mehr Arbeit. Wir können aber etwa auch eine blaue Jeans scannen und später schwarz einfärben, wenn es gewünscht ist.