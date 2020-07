Facebook auf der Suche nach Organspendern

Wie das soziale Netzwerk am Dienstag mitteilte, sollen Facebook-User ermutigt werden, sich als Organspender zu deklarieren. Damit will man in Zukunft das Leben von Menschen retten, die sich auf einer Warteliste für Organspenden befinden, aber keinen passenden Spender finden. Mark Zuckerberg schreibt sich die Idee auf die eigenen Fahnen. Er habe den Einfall nicht zuletzt durch die Freundschaft mit Steve Jobs, der eine fremde Leber bekommen hatte, gehabt.