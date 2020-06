Facebook-Games für "zufällige Spieler"

Das Spiel "Monster World" ist Ende April ein Jahr alt geworden. 20 Millionen Menschen von 231 Nationen haben es seither gespielt. Haben Sie mit einem derartigen Erfolg gerechnet?

Ehrlich gesagt hatten wir nicht mit einem derartigen Erfolg gerechnet, wohl aber daran geglaubt. Niemand bei mir im Team hatte zuvor im Social Gaming-Bereich gearbeitet.

Anders als bei herkömmlichen, klassischen Konsolen-Spielen hat sich bei Monster World die Nutzerzahl kontinuierlich gesteigert und hat erst nach einem Jahr den Höhepunkt erreicht. Gibt es noch weitere Merkmale, die "Monster World" von klassischen Konsolen-Spielen unterscheiden?

Es gibt eine ganze Reihe an Unterschieden, die zwei Wichtigsten jedoch sind: die Möglichkeit zur beständigen Weiterentwicklung und der soziale Faktor im Spiel. Wir produzieren keine DVD, die verpackt und verkauft wird und entweder ein Hit wird oder floppt. Wir haben von "Monster World" eine sehr einfache Anfangsversion veröffentlicht und dann in wöchentlichen Zyklen an der Verbesserung des Spiels gearbeitet.

Im Spiel selbst ist der größte Unterschied, dass der Spieler sich mit seinen Freunden und nicht mit anonymen Fremden in einer Highscore-Liste misst. Ein Vergleich des virtuellen Gartens ist unter Freunden um einiges relevanter als unter Fremden.

Man wird als "Monster World"-Nutzer sehr häufig dazu aufgefordert, Punkte oder Gegenstände mit seinen virtuellen Nachbarn zu teilen. Wie wichtig ist beim Spiel diese soziale Interaktion und gibt es einen Punkt, an dem diese zu viel des Guten sein kann?

Diese soziale Interaktion ist für uns ein wichtiger Wiederkehr-Kanal. Trotzdem gibt es den Punkt, an dem diese zu viel werden kann. Meist wird der Spieler über ein Pop-Up aufgefordert etwas zu teilen. Diese Pop-Ups stören mitunter den Spielfluss. Aus diesem Grund schauen wir uns die Nutzungszahlen in unseren Datenbanken an und entscheiden anhand der tatsächlichen Nutzung, ob eine Funktionalität im Spiel bleibt oder nicht. So haben wir zum Beispiel an einigen Stellen vor einigen Wochen diese Teilen-Funktion entfernt.

Hat sich im Laufe der Weiterentwicklung des Spiels beim Nutzerverhalten etwas verändert?

Das Spiel hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. So konnten wir zum Beispiel nach der Einführung vom Charakter "Roberta“ und der damit einhergehenden Erweiterung des Spieles um einen weiteren Produktionszyklus eine deutliche Steigerung der Nutzeraktivität feststellen.

Wie schwierig ist es, das Spiel konstant weiterzuentwicklen?

Wir arbeiten in einem wöchentlichen Rhythmus. Jeden Dienstag wird eine neue Version des Spiels bei Facebook veröffentlicht. Damit beginnt für uns die neue Entwicklungswoche. Wir entwickeln bis Freitagabend und testen dann am Montag mit erholtem Geist die Features der letzten Woche. Die am Montag getestete Version wird dann am nächsten Tag veröffentlicht. So ein straffer Zyklus ist sicher nicht der einfachste, da er die Disziplin von jedem Einzelnen im Team stark fordert.

Auf der anderen Seite ist ein solch regelmäßiger Zyklus sehr vorteilhaft und motivierend. Fällt uns heute etwas auf, das dringend im Spiel verändert werden muss, kann es in wenigen Tagen schon veröffentlicht sein. Das eigene Schaffen so direkt im Spiel wiederzuerkennen ist ein Faktor, der sowohl mich als auch mein Team stark motiviert.

Bei "Monster World" kann man um echtes Geld sein Monster umstylen. Wächst Ihrer Meinung nach die Bereitschaft, für virtuelle Güter zu bezahlen? Wo liegt hier die Hemmschwelle?

Insgesamt wächst die Bereitschaft, im Internet, und damit auch für virtuelle Güter, zu zahlen. Unsere Kunden zahlen jedoch eindeutig mehr für virtuelle Güter, die für ihr Vorankommen im Spiel einen wirklichen Nutzen haben, als für ausschließlich dekorative Güter.