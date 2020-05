Facebook gewinnt als Nachrichtenquelle an Bedeutung

Das soziale Netzwerk Facebook gewinnt laut einer neuen Studie zunehmend an Bedeutung als Nachrichtenquelle. Allerdings suchten die meisten Nutzer nicht gezielt nach Nachrichten in dem Netzwerk, sondern stießen eher zufällig darauf, hieß es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Pew Research Centers und der Knight Foundation. Demnach nutzen in den USA 64 Prozent der Erwachsenen Facebook, wovon knapp die Hälfte darüber Nachrichten erhält. Demnach nutzen allerdings 78 Prozent Facebook aus anderen Gründen.