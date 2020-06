Tablet-Nutzer lesen Nachrichten gerne gratis

Die Nutzer sogenannter Tablet-PCs wie des iPad nutzen ihre Geräte häufig zum Lesen aktueller Nachrichten. Bezahlen wollten sie für diese Informationen aber nur selten, wie eine am Dienstag vorgestellte Studie des Pew Research Centers for Excellence in Journalism und der Mediengruppe des Economist ergab.

Aktuelle Nachrichten stehen der Umfrage in den USA zufolge an dritter Stelle bei Tablet-Nutzern, nach dem Surfen im Internet und dem Schreiben und Lesen von E-Mails: Demnach nutzen 53 Prozent ihr Gerät demnach täglich zu diesem Zweck. Damit steht das Lesen, Hören und Sehen von Nachrichten deutlich vor der Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook und Co.

Nur 14 Prozent haben bisher bezahlt

Die Zahlungsbereitschaft der Tablet-Besitzer dürfte die Verlage und Rundfunkanstalten allerdings enttäuschen: Sie hatten große Hoffnungen in Tabletcomputer gesetzt, auf denen sich wie bei Internethandys Miniprogramme, sogenannte Apps, installieren lassen. Diese sind häufig kostenpflichtig.

In der Umfrage zeigte sich allerdings, dass bisher nur 14 Prozent bereits direkt für Nachrichten bezahlt haben. Weitere 23 Prozent haben demnach eine gedruckte Zeitung oder Zeitschrift abonniert, die ein Onlineabo einschließt. Viele Tablet-Nutzer greifen laut Umfrage zudem gar nicht auf die potenziell kostenpflichtigen Apps zurück, sondern nutzen direkt ihren Internetbrowser zum Betrachten von Nachrichten.