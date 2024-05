Mysteriöser Hinweis auf Apple-Website befeuert wilde Gerüchte

Am morgigen Dienstag geht ein Apple-Event über die Bühne. Das bedeutet jede Menge neue Produkte mit Apfel-Logo und wilde Spekulation darüber im Vorfeld. Ungewöhnlich für den iPhone-Hersteller ist, dass er dieses Mal einen geheimnisvollen Hinweis direkt auf seiner Website eingebaut hat.

Ungewöhnlicher Hint

Steuert man Apple.com an, taucht dort das Apple-Logo in verschiedenen Variationen auf. Wenn man nun mit dem Mauszeiger über das Apple-Logo fährt, wird dieses von einem Radierer gelöscht - so wie bei Bildbearbeitungsprogrammen. Am Smartphone oder Tablet funktioniert das Radieren übrigens auch mittels Touch-Eingabe.

Dass Apple in den Designs seiner Einladungen und Ankündigungen einige Hinweise auf die bevorstehenden Produktpräsentationen einbaut, ist nichts Ungewöhnliches. Ein solcher Hint ist jedoch eine neue Qualität und befeuert die Gerüchte über das morgige Apple-Event.

