Nächstes iPad Pro soll OLED, M4-Chips und viel KI erhalten

Insider-Informationen zufolge soll das kommende iPad-Topmodell Apples erstes "KI-Gerät" sein. In ein paar Tagen weiß man mehr.

Am 7. Mai veranstaltet Apple ein Event namens "Let Loose", bei dem sich alles um das iPad drehen soll. Die Gerüchteküche, was dabei alles präsentiert werden soll, kocht jetzt bereits. Bloomberg-Journalist Mark Gurman hat aus Insider-Quellen erfahren, dass das nächste iPad Pro einen OLED-Bildschirm aufweisen soll. Außerdem soll es nicht von Apples aktuellen M3-Chips angetrieben werden, sondern von der nächsten Prozessor-Generation: M4.

iPad als das "erste KI-Gerät" von Apple

Wie Engadget berichtet, soll es eine "hohe Wahrscheinlichkeit" geben, dass Gurmans Chip-Prognosen eintreffen. Außerdem soll Apple bei seiner nächsten iPad-Generation ganz stark auf KI setzen. "Ich glaube, Apple wird das Tablet als das erste wahre KI-angetriebene Gerät positionieren. Und Apple wird von da an jedes neue Produkt als KI-Produkt bezeichnen", heißt es vom stets gut mit Apple-Insider-Informationen versorgten Gurman. KI soll demzufolge auch das Hauptthema bei der diesjährigen Apple-Entwicklerkonferenz WWDC im Juni sein.

Verhandlungen zu KI-Partnerschaft für iOS 18

Passend dazu berichtet Mashable, dass sich Apple in intensiven Verhandlungen mit OpenAI über eine Integration von Künstlicher Intelligenz in das kommende Betriebssystem iOS 18 befindet. Apple hat angeblich mit mehreren KI-Unternehmen verhandelt, u.a. auch mit Google über eine Integration von Gemini. In Zukunft soll auch Apples sprachgesteuerte, digitale Assistentin Siri KI-Fähigkeiten erhalten. Über eine fixe Partnerschaft mit einem KI-Unternehmen ist bisher aber noch nichts bekannt.