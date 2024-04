So haben Verbrecher Apple um 6 Millionen Dollar betrogen

Zhiwei “Allen” Liao und seine 2 Brüder verdienten mit einer Betrugsmasche ein Vermögen. Laut dem Portal 9to5Mac beträgt der verursachte Schaden mehrere Millionen US-Dollar. Jetzt muss auch letzte der 3 Brüder, Zhiwei “Allen” Liao, ins Gefängnis.

Betrug mit Seriennummern

Es war eine raffinierte Operation: Die Brüder kauften in China gefälschte Apple Geräte, die täuschend echt aussahen. Die iPads und iPhones hatten richtige Seriennummern von Produkten, die tatsächlich in Apple Stores in den USA verkauft wurden.

Aber diese Produkte verkauften sie nicht an ahnungslose Kund*innen weiter, so wie es andere Betrüger*innen bereits vor ihnen versucht hatten. Stattdessen schickten sie hunderte Menschen, die sie extra dafür anstellten, mit den gefälschten Produkten zu richtigen Apple Stores. Dort sagten diese, dass ihre Geräte nicht funktionierten. Apple fand dann in seinem System entsprechende Produktnummern und die Garantieansprüche wurde geltend. Deshalb erhielten die „Kund*innen“ richtige Apple-Produkte als Ersatz.

Die echten iPhones und iPads schickten die Betrüger*innen anschließend nach China, wo die Geräte teuer verkauft wurden. In Summe ist für Apple so ein Schaden von 6 Millionen US-Dollar entstanden.

Verbrecher-Trio tarnte sich geschickt

Seine verbrecherischen Aktivitäten hatte das Trio geschickt getarnt. Sie verwendeten dafür ein ausgeklügeltes Geflecht aus verschiedenen Firmen, Familienmitgliedern und anderen Handlager*innen. Sie tarnten sich hinter falschen Namen und Email-Adressen.

Verdeckte Ermittler*innen des FBI und der Polizei von San Diego ließen die Verbrecher schließlich auffliegen. Während seine beiden Brüder bereits im Vorjahr zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, traf es nun auch den letzten der 3 Betrüger. Er wurde von einer US-Richterin zu insgesamt 51 Monate Haft verurteilt.