Schutzhülle für neues günstiges iPhone SE 4 aufgetaucht

Es wäre nicht das erste Mal, dass es Zubehörhersteller sind, die erste Details zu kommenden iPhones durchblicken lassen. Kürzlich sind nun Bilder einer Schützhülle aufgetaucht, die angeblich auf das kommende Apple iPhone SE 4 passen soll.

Das, was man hier herauslesen kann, entspricht auch früheren Leaks zu Apples kommendem günstigem iPhone. So soll Apple erstmals in der SE-Serie auf das klassische Design inklusive Home-Button verzichten.

Stattdessen soll wie bei den teureren iPhones Gesichtserkennung via Face ID zum Einsatz kommen. Die Hardware dafür soll in einem Notch auf der Oberseite untergebracht sein. Das Magic Island könnte also den teureren Modellen vorbehalten werden. Auf der Rückseite ist wieder nur eine Kameralinse zu finden. Zu sehen ist auch eine Aussparung für den LED-Blitz.