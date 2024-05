Tesla schaltet mehr Reichweite gegen Geld frei

In der Autobranche setzen immer mehr Hersteller auf Funktionen, die man gegen einen Aufpreis freischalten kann. Ebenso hoch im Kurs sind Features, die man nur erhält, wenn man ein kostenpflichtiges Abo abschließt. Bei Kund*innen hält sich die Freude darüber meist in Grenzen, wie BMW feststellen musste.

Tesla hat in den vergangenen Monaten sogar Elektroautos verkauft, bei denen die Kund*innen nicht die gesamte Reichweite nutzen konnten. Wer die volle Akku-Kapazität seines Model Y künftig ausreizen möchte, muss einen nicht allzu geringen Geldbetrag hinlegen, wie Tesla-Chef Elon Musk nun bekannt gegeben hat.

➤ Mehr lesen: Gebrauchter Tesla um 10.400 Euro im Reichweitentest

Mehr Reichweite für 2.000 Dollar

Das mittlerweile nicht mehr verfügbare Model Y mit Hinterradantrieb war das günstigste E-SUV in der Produktpalette von Tesla. Die Reichweite dieses Modells hat der Autobauer in den USA mit bis zu 418 Kilometer angegeben.

Eigentlich hätte diese Variante des Model Y zwischen 64 und 97 Kilometer mehr an Reichweite, schreibt Elon Musk nun in einem Posting auf X. Wer zwischen 1.500 und 2.000 Dollar bezahle, soll in Zukunft diese zusätzliche Reichweite nutzen können, erklärt der Firmenchef.

➤ Mehr lesen: Tesla Cybertruck kommt im Mai erstmals nach Österreich