Facebook killt "Daumen hoch"-Symbol im Like-Button

Facebook hat am Donnerstag überraschend bekanntgegeben, dass der Like-Button zum ersten Mal in der Geschichte überarbeitet wird. Anstelle des bekannten "Daumen hoch"-Symbols ist nun das blaue-weiße Facebook-Icon mit dem simplen Buchstaben "f" hinterlegt, daneben steht weiß auf blau nun "Like" oder eben "Gefällt mir". Das Design wird in allen verfügbaren Facebook-Sprachen und bei allen Usern in Kürze umgestellt.