Facebook krempelt alles komplett um

Wer gedacht hat, dass Facebook schon bislang viel in seinem Netzwerk verändert hat, der wurde am Donnerstag zum Auftakt der Entwicklerkonferenz F8 eines Besseren belehrt. Auf den Profilseiten bleibt künftig kein Stein auf dem anderen: Das Aussehen und die Verteilung der einzelnen Elemente wird grundlegend verändert. Ein Widescreen-Coverfoto, das über den gesamten Bildschirm reicht, wird künftig den Besuchern einer Nutzerseite entgegen strahlen und das persönliche Profilfoto ergänzen. Darunter folgt dann die wesentliche Neuerung: die Timeline.

Jahresarchiv über digitales Leben

“ Timeline ist die Geschichte deines Lebens”, so Zuckerberg über den grundlegend neuen Profil-Aufbau. Die Idee dahinter sei, alles, das ganze Online-Leben der Nutzer, für immer an einem Ort zu sammeln und auffindbar zu machen. Geordnet wird nach Jahren, die wichtigsten Facebook-Beiträge werden komprimiert in unterschiedlichen Sektionen ähnlich wie in einem Magazin gesammelt angezeigt. Zur zusätzlichen Navigation dient künftig ganz rechts am Profil eine Timeline, in der jedes Jahr einzeln aufgerufen werden kann. Auf diese Art können auch Fotos und jegliche andere Inhalte, die im Laufe der Zeit gepostet wurden, geordnet und abgerufen werden.

Fehlt etwas in der Timeline, was der Nutzer gerne herzeigen möchte, kann man in den Jahren zurückgehen und Beiträge hinzufügen. Der User kann außerdem die Größe der dargestellten Posts beeinflussen, Favoriten etwa können doppelt so groß gemacht, unwichtige Beiträge nach Wunsch auch komplett versteckt werden. Auch vom User genutzte Applikationen können der Timeline hinzugefügt und auf dem Profil präsentiert werden. So kann man seine Freunde beispielsweise darüber auf dem Laufenden halten, welche Orte man besucht oder welche Highscores man bei unterschiedlichen Online-Games erzielt hat.