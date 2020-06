Facebook startet Videochat

Gruppenchats nach Skype-Modell

Zusätzlich kleidet Facebook seine bisherige Chatfunktion ab sofort auch in ein neues Design. Darüber hinaus werden künftig Ad-hoc-Gruppenchats möglich sein. Das heißt, das man keine eigene Gruppe mehr für einen Chat mit mehreren Personen gründen muss, sondern direkt beliebige Personen einem herkömmlichen Chat hinzufügen kann – wie das auch bei Skype möglich ist.

Die Zusammenarbeit bei dem neuen Feature lag auf der Hand, Facebook und Skype sind bereits Partner. Beispielsweise gab es bereits die Integration von Skype-Kontakten im Social Network. Nutzer der Skype-Software haben die Möglichkeit, ihren Kontakten im sozialen Netzwerk zu folgen und mit ihnen zu chatten. Mit der Skype-Integration bei Facebook werde auch der Weg für mögliche kostenpflichtige Services bereitet, sagte Skype-Chef Tony Bates im Rahmen der Präsentation. Vorstellbar wäre etwa Telefonie von Facebook aufs Handy oder umgekehrt. Bates wies jedoch nicht explizit auf diese Möglichkeit hin.

Der Videochat wird vorerst nicht über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets funktionieren. Es ist jedoch davon auszugehen, das Facebook diese Möglichkeit bald nachliefern wird.

Social Networking verändert sich

In den vergangenen Jahren sei es hauptsächlich um Nutzer-Wachstum gegangen, so Zuckerberg im Rahmen der Präsentation. In Zukunft werde es jedoch mehr um neue Applikationen und Funktionen gehen und um die aktiven User. „Immer mehr Inhalte werden geteilt“, erklärte der Facebook-Chef im Rahmen der Präsentation. Vier Millionen Dinge werden laut Facebook derzeit pro Tag im Netzwerk geteilt. Nicht zuletzt bestätigte Zuckerberg auch erstmals offiziell, dass Facebook mittlerweile 750 Millionen Nutzer zählt.