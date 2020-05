Facebook überarbeitet Newsfeed-Algorithmus

Facebook hat am Donnerstag bekannt gegeben, seinen Newsfeed-Algorithmus zu aktualisieren. Ab sofort wird neben dem Zeitpunkt auch der Inhalt analysiert, um zu entscheiden, wann ein gewisser Post prominent in der Timeline angezeigt wird. Dabei werden auch aktuelle Trending Topics berücksichtigt.

Außerdem werden Likes und Shares genauer ausgewertet, um zu bestimmen, wann der Post im Newsfeed aufscheint. Anstatt lediglich die Gesamtanzahl zu berücksichtigen, wird der Algorithmus in Zukunft auch auswerten, wann die Interaktionen getätigt wurden.

Durch die Maßnahmen konnte Facebook in Tests die Engagement-Rate bei Posts im Schnitt um sechs Prozent steigern. Die Neuerungen werden nun langsam für alle Nutzer freigeschaltet. Facebook gab jedoch gleichzeitig an, dass Fan-Page-Administratoren jedoch keine signifikanten Änderungen in der Reichweite erwarten sollen.