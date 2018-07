Facebook und Instagram vor Einführung einer "Nicht stören"-Funktion

Die Funktion ist aktuell noch recht gut versteckt: Unter "Einstellungen und Privatsphäre", "Einstellungen" und "Benachrichtigungseinstellungen" unter dem Menüpunkt "Push".

Neben Facebook haben auch Google und Apple in den vergangenen Monaten angekündigt, "Nicht stören"-Funktionen in ihre mobilen Betriebssysteme einzuführen. Das neue Feature soll etwa im kommenden iOS 12 verfügbar sein.

Instagram testet ähnliche Funktionen

Auch für den zu Facebook gehörenden Foto-Sharing-Dienst Instagram ist erst kürzlich eine ganz ähnliche Funktion aufgetaucht, schreibt Techcrunch. Mit "You're All Caught Up" steht bei Instagram noch eine weitere Funktion vor Einführung. Diese informiert die Nutzer, wenn sie alle Postings der vergangenen zwei Tage in ihrer Timeline gesehen haben. "Wir haben gehört, es kann schwierig sein, einen Überblick über die bereits gelesenen Postings zu haben", schreibt Instagram.