Facebook wertet mehr Nutzerdaten zu Werbezwecken aus

Auch die Funktion „Freunde in der Nähe“, die Informationen abhängig vom eigenen Standort anzeigt, soll ein fixer Bestandteil von Facebook werden. Derzeit ist die Funktion nur in einigen Regionen erhältlich, soll aber auch nach Europa kommen. „Freunde in der Nähe“ bedeutet, dass Statusmeldungen von Personen, die sich im näheren Umkreis befinden, angezeigt werden. Zudem kann Facebook Speisekarten von Restaurants in der Nähe einblenden. Zudem testet Facebook bereits vereinzelt den „Kaufen“-Button, der es ermöglichen soll, innerhalb von Facebook bestimmte Produkte zu kaufen.

Disclaimer in eigener Sache: Der deutsche Radiosender detektor.fm hat mit mir am Mittwoch über die neuen Nutzungsbedingungen bei Facebook geplaudert. Hier gibt es den Beitrag zum Anhören.