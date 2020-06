Facebooks Sheryl Sandberg will Millionen verschenken

Der Spendenclub von US-Starinvestor Warren Buffett und Microsoft-Gründer Bill Gates erhält weiteren prominenten Zulauf. Nun machen auch Facebooks Topmanagerin Sheryl Sandberg und ihr Mann Dave Goldberg mit, wie die Initiative "The Giving Pledge" oder zu deutsch "Das Spendenversprechen" am Freitag in Seattle mitteilte.