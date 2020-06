FBI-Übersetzung für Online-Slang aufgetaucht

Insgesamt ist auf diese Weise eine 83-seitige Anleitung zur Übersetzung des Netzjargons zusammengekommen. Somit weiß das FBI jetzt offiziell was LMAO oder SRSLY bedeutet. Aber auch über ausführlichere Abkürzungen wie ANFAWFOS ("and now a word from our sponsor"), EOTWAWKI ("end of the world as we know it") oder IITYWTMWYBMAD ("if I tell you what this means will you buy me a drink?") ist das FBI im Bilde. Übrigens, ein Troll ist laut FBI ein absichtlich, provokativer Social-Media-Nutzer.