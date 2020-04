Fehler: Mehrfache Abbuchungen bei Bankomat- und Kreditkarten

Bei der Kreditkartenfirma card complete (vormals Visa) wurden vorige Woche, am 22. April, bei mehreren Kunden Beträge mehrfach abgebucht. Grund war ein technischer Fehler, wie das Unternehmen der APA am Dienstag bestätigte. Die Zeitung "heute" hatte berichtet, dass einem Wiener mehrere Beträge gleich vierfach abgebucht wurden.

"Betroffen waren Kunden, die mit ihrer Bankomat- oder Kreditkarte an Terminals von card complete am POS (im Geschäft, Anm.) oder online bezahlt haben. Dieser technische Fehler wurde von card complete behoben", so das Unternehmen einem schriftlichen Statement. Die Korrekturen der falschen Buchungsbeträge habe man zwei Tage darauf, am Freitag, 24. April, durchgeführt und auf den Konten der Kreditkarteninhaber "sofort bereinigt". Auch die Korrekturen auf Girokonten zu Bankomat- und Kreditkarten von Kunden anderer Banken seien am Freitag eingeleitet worden.

Spätestens heute, Dienstag, sollten alle Kunden die Gutschriften sehen.