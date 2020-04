Kartenzahlung ohne PIN: Limit auf 50 Euro erhöht

Nicht angehoben wird die kumulierte Gesamtsumme, ab der man den PIN einmalig wieder eingeben muss. Dieser bleibt bei 125 Euro. Wer in mehreren Einkäufen hintereinander also mehr als diese Summe ausgibt, muss seine vierstellige Geheimzahl wieder eingeben. Damit soll das Sicherheitsrisiko unverändert gering bleiben, falls eine Karte verloren oder gestohlen wird. Das erhöhte Limit ist vorerst auf die Dauer der Corona-Krise und der damit verbundenen Schutzmaßnahmen beschränkt.

Apple Pay und BlueCode als Alternativen

Wie man sich beim Bezahlen am besten vor dem Coronavirus schützt, hat die futurezone bereits in einem früheren Artikel aufgezeigt. Denn das kontaktlose Zahlen mit Karte ist nur eine Möglichkeit. So kann man mit Apple Pay am iPhone oder der Apple Watch sowie der österreichischen Bezahllösung Bluecode auf allen Smartphones schon bisher Einkäufe ohne PIN-Eingabe am Terminal durchführen. Android-Nutzer können - je nach Bank - ihre Karten digital am Handy hinterlegen. Auch hier gilt allerdings das 50-Euro-Limit der physischen Karten.

In Österreich sind rund 10 Millionen Bankomatkarten ausgegeben und knapp 4 Millionen Kreditkarten. Etwa drei Viertel der Bankomatkartentransaktionen im Handel erfolgte im letzten Quartal 2019 kontaktlos.