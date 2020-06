Firefox-Chef: "Das offene Internet ist in Gefahr"

Mozilla

Es stimmt, dass wir mitfürim Jahr 2011 spät dran waren. Wir haben aus dieser Zeit aber sehr viel gelernt und etwa auch die Organisationsstruktur umgebaut. Mit über 85 Millionen Downloads ist die Android-Version mittlerweile sehr erfolgreich. Der größte Schwachpunkt ist, dass viele Leute die mobile Version noch nicht kennen. Da müssen wir in die Offensive gehen.

Viele Firefox-User vermissen Firefox auf iOS. Gibt es Pläne auf Apple-Geräte zurückzukehren?

Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie geschlossen die Systeme heute sind. Apple erlaubt weder eine eigene Browser- noch eine Rendering-Engine außer der eigenen. Auch kann man den Standardbrowser bis heute nicht ändern. Daher waren wir dort nie vertreten. Wir wissen aber, dass viele User sich Firefox auf iPhones und iPads wünschen, daher werden wir sehen, ob es mit dem etwas offener gestalteten iOS 8 für uns eine Möglichkeit gibt, mit einer iOS-Version zurückzukehren.

Wie läuft die Entwicklung mit dem mobilen Betriebssystem Firefox OS?

Die halbe Welt hat derzeit noch keinen Zugang zum Web. Das wird sich in Kürze ändern, allerdings nicht über 800-Euro-Smartphones, sondern leistbare Geräte. Mit Firefox OS wollen wir sicherstellen, dass sich diese Menschen ohne Restriktionen mit dem Internet verbinden können.

Was können User von Mozilla im kommenden Jahr erwarten?

2015 wird sich bei uns vieles um die einfachere Synchronisation von Firefox auf verschiedenen Geräten und Plattformen drehen. Das Sync-Feature, mit dem Lesezeichen, Passwörter, aufgerufene Webseiten synchron gehalten werden können, existiert bereits. Wir werden aber sicher stellen, dass alles noch viel einfacher geht. Ähnliches planen wir auch im Bereich Datenschutz und Privatsphäre. Es wird noch einfacher werden, bestimmte Inhalte aus dem Verlauf auszublenden oder in einen anderen Modus zu wechseln, wenn etwa der Mitbewohner oder Arbeitskollege auf meinem Computer im Browser was nachsieht.

Wird das reichen, um Google, Apple und Co die Stirn zu bieten?

Wie vor zehn Jahren befinden wir uns jetzt erneut an einem Wendepunkt. Viele User kommen mehr und mehr drauf, dass sie in den Ökosystemen besagter Hersteller gefangen sind und dass die Wahlmöglichkeiten zusehends beschnitten werden. Wir stehen für den Gegenentwurf und müssen mit unserer Message durchdringen. Angesichts der riesigen Marketing-Abteilungen der Konzerne wird dies kein leichtes Unterfangen.