Firefox: Yahoo statt Google als Standard-Suchmaschine

Der Marktanteil des Firefox-Browsers am Desktop war zuletzt gefallen. Der weltweite Marktanteil ging Statcounter zufolge auf unter 20 Prozent zurück. In den USA hält Firefox rund 15 Prozent Marktanteil, in Österreich ist Firefox mit rund 34 Prozent Marktführer. Vor allem Googles Browser Chrome setzt Firefox unter Druck.

Die Konkurrenz zwischen Firefox und Googles Chrome dürfte auch ein Grund für den Wechsel zu Yahoo gewesen sein. Die Verhandlungen mit Yahoo seien einfacher gewesen als jene mit Google, wird Mozilla-Chefin Mitchell Baker zitiert, Yahoo wolle das Sucherlebnis für Firefox-Nutzer verbessern und sei offen für Innovationen.