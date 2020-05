Fleischstück vergibt Likes im Tinder-Stil

"It's how people meat" lautet das Motto der Kunstinstallation " Tender", die von Studenten an der Universität Leiden in den Niederlanden konstruiert wurde. Bei " Tender" wird auf Dating-App-Profilen massenhaft in eine Richtung gewischt, allerdings nicht von einem Menschen, sondern von einem Stück Fleisch, das auf einer motorisierten Gabel gedreht wird, berichtet Engadget.