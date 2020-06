Fluglinien suchen Geschäftsmodell für WLAN an Bord

Der Effekt auf die Branche lässt sich in Amerika beobachten. Dort sind Billigfluglinien wie Jetblue vorgeprescht und bieten den Anschluss an das Datennetz kostenlos an, wie Analyst Jason Rabinowitz vom Branchendienst Routehappy anführt. Traditions-Airlines müssten nun bald nachziehen. Anders ist die Situation nach Einschätzung von Lufthansa Systems in Europa. „Internet an Bord wird nicht kostenlos sein, aber Airlines werden solche Angebote in den nächsten zwei bis vier Jahren anbieten müssen“, sagt Manager Müller.