Fragnebenan: Wiener Netzwerk für Nachbarn gestartet

Mit einer Art Facebook für die unmittelbare Nachbarschaft will die Wiener Online-Plattform "Frag nebenan" Menschen in der Großstadt zusammenführen und so den Kontakt erleichtern, wenn konkrete Hilfestellungen benötigt werden. So sollen sich Leute helfen können, um einen guten Arzt oder ein nettes Lokal in der Nähe zu finden oder jemanden zum Blumengießen zu organisieren.