Fujitsu zeigt hypervernetzte Welt in München

Einmal im Jahr lädt Fujitsu seine Kunden, Partner und Technologieinteressierte zum europäischen Fujitsu Forum, um die Vision des Konzerns für die kommenden Jahre zu vermitteln. Diesmal stand die Veranstaltung unter dem Motto “Human Centric Innovation”. In der Zukunft, die Fujitsu sich wünscht, soll die Vernetzung von Personen, Gebrauchsgegenständen und Systemen dafür sorgen, dass Menschen, Organisationen und Unternehmen sämtliche Abläufe in ihrem Alltag so optimieren können, wie sie sich das vorstellen. Egal ob im Beruf oder in der Freizeit, durch die ständig und überall gesammelten Daten soll es möglich werden, sämtliche Prozesse zu analysieren und anzupassen.

In den vergangenen Jahren hat Fujitsu einen schmerzhaften Umstrukturierungsaprozess durchgemacht. Jetzt glaubt das Unternehmen, diese Phase hinter sich gelassen zu haben, wie Duncan Tait in seinem Vortrag in München anmerkt: “Wir wollen unser Geschäft und die Mittel, unsere Produkte und Dienstleistungen global liefern zu können, ausbauen. Dazu haben wir die Struktur des Konzerns umgebaut. Jetzt wollen wir unseren Kunden helfen, den Übergang in die digitale Welt zu schaffen.“