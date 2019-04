Fußball-Fan lässt sich QR-Code tätowieren: Warum das ein Fehler war

Was gibt es naheliegenderes, als die entscheidenden Glücksmomente seiner Lieblingsmannschaft in einem wichtigen Spiel für immer und ewig in Erinnerung zu behalten? Ganz klar: Man lässt sich einen QR-Code auf den Unterschenkel tätowieren, der auf YouTube auf die Siegestore und die darauffolgende Feier verlinkt.

3, 2, 1, oops

Genau das tat ein namenloser argentinischer River-Plate-Fan, der die Momente gegen Boca Juniors im Finale des Copa Libertadores im Dezember 2018 für immer verewigen wollte. In einem Video, das sowohl auf Twitter als auch Instagram die Runde machte, sieht man, wie der Scan des Tatoos zu dem besagten Video führt.