fuzo explains...das Live-Tracking von Paketen

Gerade zu Weihnachten bestellen sich viele ihre Geschenke online. In der Regel lässt sich das bestellte Paket mit einer Sendungsnummer online verfolgen. Mit einem kartengestützten Live-Tracking kann man jedoch per App oder auf der Website des Versandunternehmens genau sehen, wo sich der Fahrer mit dem Paket gerade befindet.

Wie funktioniert das Live-Tracking und wie genau sind die Zeitangaben tatsächlich? Patricia Bartos gibt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." einen Überblick.

Jeden Donnerstag neu

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.