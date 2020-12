fuzo explains...woran man Fake Shops erkennt

Gerade in der aktuellen Corona-Situation sind Weihnachtseinkäufe im Internet besonders beliebt. Viele kaufen ihre Weihnachtsgeschenke online ein. Doch hier sollte man vorsichtig sein: Gerade auf Facebook oder Instagram begegnet man immer mehr Fake-Shops, die mit billigen Angeboten locken.

futurezone-Redakteurin Barbara Wimmer erklärt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." worauf ihr zurzeit beim Online-Shopping achten müsst.

Jeden Donnerstag neu

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.