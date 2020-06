Googe Now bringt neue Shopping-Funktion

Google hat seine Suche Google Now aktualisiert und um ein neues Shopping-Feature erweitert. Eine neue "Karte" informiert Android-User ob ein Geschäft in der Nähe ist, das Produkte verkauft, die man zuvor via Google gesucht hat. Die Funktion zeig an welchen Produkten man interessiert war und zu welchem Preis die Produkte erhältlich sind. Was das neue Feature zeigt allerdings nicht an, ob die umliegenden Geschäfte die gewünschten Produkte auch lagernd haben.