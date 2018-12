Google Assistant warnt vor Flugverspätungen

In seiner Suchmaschine hat Google schon länger eine Funktion implementiert, die Nutzer vor möglichen Verspätungen warnt, wenn sie nach einem spezifischen Flug suchen. Der Google-Assistant soll das künftig automatisiert übernehmen, wie engadget berichtet. Die Funktion soll in den kommenden Wochen schrittweise eingeführt werden. Der Assistant liefert dann nicht nur auf Wunsch Verspätungsvorhersagen, sondern warnt Nutzer im Voraus, wenn mit einer Verzögerung zu rechnen ist.

Auch ein Grund für die Verspätung wird, so verfügbar, mitgeliefert. Mit der Funktion zeigt Google, was es der Konkurrenz in Sachen smarte Assistenzsoftware voraus hat: Die enge Bindung zwischen künstlicher Intelligenz, Suchmaschine und mobilen Apps macht es für den Konzern einfach, derartige Funktionen einzuführen.