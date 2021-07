Google brachte Kritiker zum Schweigen

Anfang der Woche berichtete die New York Times über die Kündigung eines Teams innerhalb des Think Tanks The New America Foundation, auf die Google als Unterstützer der Organisation gedrängt haben soll. Grund dafür seien wiederholte Berichte des "Open Markets"-Teams über die allzu große Marktdominanz von Google gewesen. Nun nimmt eine Journalistin die Aufdeckung des Falles zum Anlass, um über eigene Erfahrungen zu sprechen.

Kashmir Hill von Gizmodo beschreibt, dass sie 2011 in Diensten des Magazins Forbes stand. In ihrer Funktion nahm sie an einem Treffen mit Google-Abgesandten teil, die das damals gerade erst gegründete Social Network Google+ bewerben wollten. Die Google-Mitarbeiter legten Forbes nahe, einen Google+-Sharing-Button auf ihrer Webseite zu integrieren. Sollte dies nicht geschehen, werde dies die Suchresultate von Forbes-Artikeln beeinflussen.