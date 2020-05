Google hinter Bau von schwimmendem Datenzentrum vermutet

Auf der kleinen Insel Treasure Island in der Bucht zwischen San Francisco und Oakland wurde in den vergangenen Monaten ein riesiger Schiffskahn mit einer Container-Struktur aufgerüstet. Das Boot ist 76 Meter lang, 22 Meter breit und 5 Meter hoch. Die Container ragen über 10 Meter in die Höhe. Vom Dach ragen schließlich 12 Metallstangen in die Höhe.

Für den Bau wurde eine ganze Lagerhalle gemietet und hermetisch abgeriegelt. Wie CNET anschaulich beschreibt, unterliegt das Projekt strengster Geheimhaltung. Das Areal ist abgeriegelt und streng bewacht, Arbeiter und die Inselverwaltung geben sich zugeköpft. Die CNET-Recherche legt jedoch den Schluss nahe, dass dahinter der Internet-Konzern Google steckt.