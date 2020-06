Google integriert Flug-Infos in Suchmaschine

Die Pläne von Google im Reisegeschäft nehmen allmählich Gestalt an. Der Internetkonzern zeigt jetzt in seiner Suchmaschine direkt Fluginformationen an, auch auf Deutsch. Man brauche im Suchfenster nur noch etwa "Flüge von Wien nach Berlin" einzutippen, um eine Liste der Verbindungen zu sehen, erläuterte Google am Freitag in einem Blogeintrag. Die integrierte Flugsuche kommt damit rechtzeitig vor der Urlaubssaison im Sommer.

Bei der Suche nach "Flügen von Wien nach Berlin" findet Google 5 bis 11 Flüge pro Tag mit den Airlines airberlin, Austrian und Syrian Air. Auch die Suche "Flüge ab Wien" liefert Ergebnisse von allen Direktflügen.

ITA Software noch nicht integriert

Es sei erst ein kleiner Schritt bei den Plänen für das Angebot von Reiseinformationen, betonte der Internetkonzern. Google hatte im April nach monatelanger Prüfung grünes Licht für die Übernahme des Fluginfo-Spezialisten ITA bekommen. Der aktuelle Service laufe noch ohne die ITA-Technologie, hieß es.

ITA Software aus Boston wertet Flugreise-Informationen aus und stellt die Daten zum Beispiel Reise-Websites wie Expedia zur Verfügung. Der Suchmaschinen-Primus zahlt für ITA 700 Millionen Dollar (491 Mio. Euro) und versprach, damit die Suche nach Reiseinformationen im Internet deutlich zu vereinfachen.