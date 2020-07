Google Maps bald auch offline und in Super-3D

Mit 3D gegen die Konkurrenz

Den größten Teil der Pressekonferenz widmete Google aber dem Thema 3D. Ein guter 3D-Modus sei immer eine besondere Herausforderung gewesen, zumal das Material von verschiedensten Quellen eingespeist worden sei. In Zukunft soll der 3D-Modus ausschließlich aus 45-Grad-Aufnahmen von Flugzeugen gespeist werden. Google zufolge soll der neue Modus sowohl in der Google Earth App für Android und für iOS verfügbar sein. Einen genauen Zeitplan nannte Google jedoch nicht.



Rucksack-Street-View

Weiters kündigte Google an, seine in manchen Ländern nicht unumstrittenen Street-View-Aufnahmen zu erweitern. Neben den bekannten Google-Autos und Spezialfahrzeugen wie Schneemobilen und Trolleys sollen Aufnahmen zukünftig auch zu Fuß möglich sein. Sogenannte Street View Trekker - das Kameraequipment wird einfach in einem Rucksack auf den Rücken geschnallt - sollen fahrzeugtechnisch schwer zugängliche Orte wie etwa den Grand Canyon mit den Street-View-Kameras ablichten.