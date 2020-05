Google stellt Play Store-Automaten in Japan auf

Hat man eine Auswahl getroffen, muss lediglich das Smartphone an den Automaten gehalten werden und dieser spielt daraufhin eine Animation ab, bei der die App "in das Smartphone geladen wird". Insgesamt drei dieser Maschinen werden zunächst in Japan aufgestellt. Zu Promotion-Zwecken werden diese zum Anfang von Google-Mitarbeitern betreut, die Interessierten auch zu Leihzwecken ein Nexus 4 zur Verfügung stellen.