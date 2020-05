Google-Tool misst Geschwindigkeit von Internet-Providern

Wenn ein YouTube-Video plötzlich zu stottern beginnt und buffert macht das Ansehen für die User keinen Spaß mehr. Im Juli 2012 war das beispielsweise gehäuft bei UPC-Kunden der Fall, die über Schwierigkeiten bei der Videoplattform YouTube geklagt haben, weil Videos nur langsam geladen wurden.

Google hat nun am Freitag ein Tool namens „Video Quality Report“ veröffentlicht, mit dem User herausfinden können, warum YouTube-Videos nur langsam abgespielt werden. Derzeit ist das Tool nur für Kanada verfügbar, weitere Länder sollen aber folgen. Google misst dabei die Performance des Providers beim Abspielen von YouTube-Videos in unterschiedlicher Qualität und teilt die Provider dann in Folge in drei unterschiedliche Klassen ein.