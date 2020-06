Google und Facebook: Projekt gegen nächstes Heartbleed

Nachdem das Ausmaß der schwerwiegenden Sicherheitslücke „Heartbleed“ in OpenSSL bekannt wurde, sollen nun Open-Source-Projekte stärker finanziell unterstützt werden, so die IT-Riesen, die sich dafür in einer Initiative namens „Core Infrastructure Initiative“ zusammengeschlossen haben.

Insgesamt sollen 3,6 Millionen US-Dollar zusammenkommen. Jeder Konzern hat sich laut einem Bericht von „The Verge“ dazu verpflichtet, 100.000 US-Dollar jährlich zu spenden – mindestens drei Jahre lang.