Google verklagt US-Innenministerium

Google drängt mit aller Macht in den Markt von Microsoft. Der Internetkonzern will vor Gericht erstreiten, dass das US-Innenministerium seine Wahl eines neuen E-Mailsystems überdenkt. Bis dato favorisieren die Beamten die Microsoft-Lösung. Google wirft dem Ministerium vor, die Ausschreibung auf das Produkt des Rivalen zugeschnitten zu haben. Die Klage wurde am Freitag eingereicht und am Montag bekannt.

Vordergründig geht es um einen 59 Millionen Dollar (43 Mio Euro) schweren Fünf-Jahres-Auftrag für 88.000 Arbeitsplätze. Letzten Endes versucht Google aber, bei Software für Behörden und Unternehmen einen Fuß in die Tür zu bekommen. Bisher ist das eine Domäne von Microsoft mit seinen Office-Büroprogrammen. Google setzt seine onlinebasierten Programme dagegen.

(apa)