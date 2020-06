Googles Internet-Ballon flog in drei Wochen um die Welt

Die Entwickler des Projekts hätten nach insgesamt 500.000 zurückgelegten Kilometern inzwischen viel über Winde undSteuerung der Ballons gelernt, hieß es.

Google will mit dem „Project Loon“ das Internet in entlegene Regionen der Welt bringen. Ein Netzwerk aus Ballons in rund 30 Kilometern Höhe soll das Signal zur Erde funken. Facebook arbeitet an einer ähnlichen Idee mit großen Drohnen mit Solarantrieb, die lange in der Luft bleiben können.