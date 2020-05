Grimme Online-Awards vergeben

Der YouTube-Kanal „ Hyperbole TV“ bestach in den Augen der Jury durch Witz und frische Professionalität. Einer der Macher sagte, „ Hyperbole TV“ tue, was die Öffentlich-Rechtlichen nicht tun könnten, nicht tun wollten oder nicht tun dürften. Ebenfalls in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ prämiert wurde das Webspecial „Mamour, mon amour“ über die Liebesbeziehung zwischen der Schweizerin Lena und dem Senegalesen Mamour, der ohne Papiere in der Schweiz lebt.

In der Kategorie „Wissen und Bildung“ ging ein Preis an „netwars/out of CTRL“, eine interaktive Webserie über einen drohenden Cyberkrieg. Cyberattacken gebe es schon seit vielen Jahren, sagte einer der Macher. Die Webdokumentation wolle klarmachen, dass dies jeden betreffe, zeige aber auch, wie man sich schützen könne.

In der Kategorie „Spezial“ gab es dieses Jahr keine Auszeichnung. Astronaut Alexander Gerst ging dadurch leer aus - er war für seine Twitter- und Facebook-Beiträge aus dem Weltraum nominiert gewesen. Den Publikumspreis erhielt die YouTube-Reihe „Shore, Stein, Papier“, in der ein Ex-Junkie am Küchentisch Episoden aus seinem Leben als Süchtiger erzählt.

Der nicht dotierte Grimme Online Award zeichnet seit 2001 deutschsprachige Online-Angebote aus. Moderatorin Sandra Rieß bezeichnete ihn als den wichtigsten deutschen Preis für „qualitativ hochwertige Internetangebote“. Für die insgesamt acht Preise waren diesmal 25 Webangebote aus 1400 Vorschlägen nominiert.