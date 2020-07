Größter Hack in der Geschichte von Twitter: Was man bisher weiß

Wie kann das passieren?

Twitter vermutet, dass es sich beim Angriff um sogenanntes Social Engineering handelt. Das bedeutet, dass die Angreifer gezielt Twitter-Mitarbeiter hereingelegt und sich so Zugang zu ihren Nutzerdaten erschlichen haben. Das kann auf verschiedene Weise passieren, zum Beispiel indem man die Mitarbeiter austrickst – oder, wie einige Analysten vermuten, indem man den Mitarbeitern Geld dafür geboten hat. Die betroffenen Mitarbeiter hatten Zugriff auf interne Systeme, über die sie den Angriff einleiten konnten. Die Scam-Tweets wurden demnach über Twitters eigenes System abgesetzt. „Eigentlich sollten solche Systeme durch ein 4-Augen-Prinzip und die kontrollierte Vergabe von Rechten abgesichert sein. Jetzt muss man auf die Ergebnisse der Untersuchung warten, um herauszufinden, warum das hier nicht funktioniert hat“, erklärt der IT-Sicherheitsexperte Martin Schmiedecker im Gespräch mit der futurezone.

Wer steckt hinter dem Angriff?

Bisher ist noch unbekannt, wer hinter der Attacke steckt. Gegenüber der New York Times schlossen Insider aus, dass es sich um eine politisch motivierte Attacke, etwa aus Nordkorea, Russland, China oder dem Iran handelt, da lediglich nach Bitcoins gefragt wurde, anstatt Einfluss auf Politik oder den Finanzmarkt zu nehmen. Da die Nachrichten alle ähnlich waren und noch dazu an einem Mittwochnachmittag statt nachts oder am Wochenende abgesetzt wurden, konnte der Betrug in kürzester Zeit aufgedeckt werden, was für ein amateurhaftes Vorgehen spricht. „Da hätte viel Schlimmeres passieren können, beispielsweise ein Angriff auf den Aktienmarkt. Solche Bitcoin-Adressen sind öffentlich einsehbar und für die Strafverfolgung leicht nachzuvollziehen“, so Schmiedecker.