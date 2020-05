Gründer von Wikipedia, WhatsApp und Nest bei DLD

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und der neue Telekom-Chef Timotheus Höttges sind unter den Teilnehmern der jährlichen Technologie-Konferenz DLD, die am Sonntag in München beginnt und von der die futurezone auch vor Ort berichten wird. Darüber hinaus kommt unter anderem der Mitgründer der Firma Nest, Tony Fadell, der den Hersteller intelligenter Thermostate und Rauchmelder gerade in einem schlagzeilenträchtigen Deal an Google verkauft hat.

Die vom Medienkonzern Burda veranstaltete DLD-Konferenz ( Digital Life Design) bringt Jahr für Jahr bekannte Figuren der Internet-Branche, aber auch der Kunstszene in München zusammen. Diesmal ist zum Beispiel auch der Schriftsteller Paulo Coelho unter den Gästen. Weitere prominente Figuren der IT-Branche sind bei den drei DLD-Tagen sind etwa die Gründer des Messaging-Dienstes WhatsApp, Jan Koum, und der Musikplattform Spotify, Daniel Ek.