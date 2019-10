Hacker baut mit 200 Dollar Chip, der Rechenzentren ausspioniert

Vor einem Jahr berichtete Bloomberg von einer gewaltigen Spionageaktion. Das chinesische Militär soll Chips in die Produktion von Motherboards eingeschleust haben. Diese Motherboards kommen wiederrum in Servern von Apple, Amazon und über 20 weiteren US-Unternehmen zum Einsatz. Durch die Chips konnte China Schadsoftware installieren, Daten abgreifen und so User von Apple und Amazon-Kunden ausspionieren.

Soweit zumindest der Bericht von Bloomberg. Die betroffenen Firmen dementierten dies. Der US-Geheimdienst NSA erklärte den Bericht nach Untersuchungen für falsch. Auf der Hacker-Konferenz Defcon wurde Bloomberg dann noch mit zwei Pwnie Awards ausgezeichnet: Für den „am meisten überbewerteten Bug“ und „Epic Fail“.

Supply Chain Attack

Auch wenn dieser Bericht für falsch erklärt wurde, besteht die Möglichkeit einer sogenannten „Supply Chain Attack“, also das Manipulieren von Hardware im Produktionsprozess. Mehrere Hacker haben seither versucht nachzustellen, ob die von Bloomberg beschriebene Angriffsmethode plausibel ist. Trammell Hudson bewies, dass dies mit einem 2,5mm großen Chip tatsächlich möglich ist. Allerdings müsste laut ihm der Angreifer wohl zehntausende US-Dollar ausgeben, um eigene, manipulierte Chips herzustellen.

Laut dem Sicherheitsforscher Monta Elkins geht das deutlich günstiger: mit nur 200 US-Dollar. Davon entfallen 190 US-Dollar für Werkzeuge (Heißluftlötstation und Mikroskop) und der Rest auf Chips.

Er nutzt einen ATtiny85-Chip, der 5 x 5 mm groß ist. Das ist zwar deutlich größer als der „Reiskorn-große Chip“, der von Bloomberg beschrieben wurde, lässt sich auf einem Motherboard aber immer noch gut verstecken. Laut Elkins hätte er auch kleinere Chips nehmen können, allerdings lässt sich das von ihm verwendete Modell leichter programmieren.