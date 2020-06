Hacker erpresst Schweizer Bank: Kundenmails veröffentlicht

Sprecherin Helene De Vos Vuadens sagte, es sehe so aus, als ob es sich ausschließlich um E-Mails mit Kundenanfragen über das Internet handle. Konten seien nicht betroffen. Die Bank lasse sich nicht erpressen und habe deshalb den Weg der Transparenz gewählt.

Den Genfer Justizbehörden zufolge hat die BCGE Strafanzeige gestellt. "Eine Untersuchung läuft", sagte ein Sprecher. Es sei aber schwierig, die Urheber des Angriffs zu finden.

Am Dienstag hatte eine Sprecherin erklärt, die Bank habe einer Cyberattacke standgehalten. Die Informationen, die von der Internet-Seite abgefangen wurden, seien "in keiner Weise kritisch und nicht von großem Nutzen oder sogar überholt".

Der Hacker hat in über 60 Twitter-Nachrichten der Bank laxe Sicherheitsvorkehrungen vorgeworfen. Zudem hatte er mit Blick auf Kunden getwittert: "Wir wünschen allen in den BCGE-Dateien aufgeführten nicht-Schweizer Konto-Inhabern eine frohe Steuerprüfung." Er dürfte dabei auf Kunden anspielen, die möglicherweise unversteuerte Gelder bei der Schweizer Bank haben.

Die Behörden in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern haben in den vergangenen Jahren ihre Gangart gegen Steuersünder deutlich verschärft. So kauften deutsche Behörden CDs mit gestohlenen Daten von Tausenden von Kunden bei Schweizer Banken. Dies löste eine Welle von Selbstanzeigen aus.